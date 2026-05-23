НовостиОбщество23 мая 2026 6:35

В пермском аэропорту задерживаются восемь самолетов

Утром 23 мая регион атаковали вражеские беспилотники
Борис МЕРКУШЕВ

Из аэропорта Большое Савино не могут вылететь восемь самолетов. Согласно онлайн-табло воздушной гавани задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Москву и Баку. Приземлиться у нас не могут четыре рейса - из Москвы, Сочи, Баку и Хургады.

Напоним, утром 23 мая Пермский край атаковали вражеские беспилотники. Они ударили по одному из промышленных преяприятий. В регионе введены режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер". Все экстренные службы находятся в полной готовности. Губернатор Дмитрий Махонин просит жителей сохранять спокойствие.

