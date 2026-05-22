В Перми в этом году отменили RED FEST

Пермский музыкальный фестиваль RED FEST этим летом не состоится. Об этом организаторы сообщили в своих социальных сетях.

В официальном сообщении организаторов сказано, что решение о переносе далось непросто, и они поблагодарили всех участников за поддержку и энергию. «Без вас RED FEST не был бы тем, чем стал. Берегите себя, слушайте хорошую музыку и следите за обновлениями. Мы обязательно вернемся», — отметили они.

Причины отмены в этом году не раскрываются.

