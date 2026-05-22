В Прикамье предупредили о новом способе мошенничества Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Минсвязи Прикамья сообщили, что в 2026 году участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за руководителей компаний. Они звонят или пишут сотрудникам, убеждая их перевести деньги, установить вредоносное программное обеспечение или раскрыть личные данные. Отмечены крупные потери: пенсионерка из Курской области лишилась 11 млн рублей, инженер из Самары — 3,5 млн, преподаватель из Ярославля — 1,7 млн.

Мошенники находят информацию о месте работы жертвы через соцсети, СМИ, открытые резюме и сайты компаний. Имея фотографии и записи голоса руководителей, они создают поддельные видеосообщения и звонки, подделывают голос и убеждают жертву, что звонят сотрудники ФСБ, МВД, Центробанка или ФНС. Под этим предлогом злоумышленники получают доступ к Госуслугам, заставляют закрывать вклады, оформлять кредиты или передавать деньги.

Основные признаки мошенничества: просьбы держать ситуацию в секрете, действовать быстро, быть постоянно на связи, установить неизвестное приложение, перевести деньги на «защищенный» счет или продать имущество.

Как защититься:

- проверяйте контакты и профили отправителей сообщений; - связывайтесь с руководителем другими проверенными способами: по рабочему телефону, почте или лично; - рассказывайте о подозрительных звонках и сообщениях коллегам, близким или в полицию; - не выполняйте указания, выходящие за рамки должностных обязанностей; - проверяйте любую финансовую информацию перед действиями.

Эксперты предупреждают, что мошенники используют искусственный интеллект для создания дипфейков — поддельных голосов и видео — а также взламывают аккаунты в мессенджерах и на Госуслугах. Не показывайте экран устройства незнакомцам и не доверяйте документам из мессенджеров.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, сразу обращайтесь в полицию и банк для блокировки карт и возможного возврата средств.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru