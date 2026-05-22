Инфляция в Пермском крае в апреле снизилась до 7%

В Пермском крае годовая инфляция в апреле замедлилась до 7% после 7,1% в марте. Снижение связано с падением цен на продукты питания и непродовольственные товары.

Сильнее всего подешевела плодоовощная продукция: огурцы и помидоры стали дешевле благодаря сезонному увеличению урожая, а перец, чеснок, бананы и апельсины — из-за расширения предложения на прилавках.

Цены на непродовольственные товары выросли медленнее, чем в предыдущем месяце. Особенно подешевели импортные товары, включая бытовую технику и электронику — телевизоры, плиты, мониторы и беспроводные наушники. Основными причинами стали укрепление рубля и снижение спроса.

Сильнее всего в апреле подорожали санаторно-оздоровительные услуги, тогда как турпоездки за границу стали дешевле из-за расширения полетных программ в страны Закавказья.

