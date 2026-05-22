В Прикамье выявили более двух тысяч нелегальных сотрудников ПВЗ маркетплейсов

Пермские налоговики обнаружили свыше 2 тысяч работников пунктов выдачи заказов крупных маркетплейсов, которые трудились без официального оформления.
Проверку провели специалисты Управления федеральной налоговой службы по региону, обследовав более 1,3 тысячи объектов у 460 компаний.
По итогам проверки 57 работодателей оформили на работу 147 сотрудников. Это принесло в региональный бюджет 5,8 миллиона рублей в виде налога на доходы физических лиц и страховых взносов.
