НовостиОбщество22 мая 2026 11:25

В Прикамье выявили более двух тысяч нелегальных сотрудников ПВЗ маркетплейсов

Налоговики исследовали более 460 компаний
Дарья ЩЕРБИНИНА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермские налоговики обнаружили свыше 2 тысяч работников пунктов выдачи заказов крупных маркетплейсов, которые трудились без официального оформления.

Проверку провели специалисты Управления федеральной налоговой службы по региону, обследовав более 1,3 тысячи объектов у 460 компаний.

По итогам проверки 57 работодателей оформили на работу 147 сотрудников. Это принесло в региональный бюджет 5,8 миллиона рублей в виде налога на доходы физических лиц и страховых взносов.

