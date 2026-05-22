В аэропорту Перми экстренно эвакуировали прибывшего из Таиланда пассажира

Пассажиры Международного аэропорта «Пермь» 21 мая оказались в эпицентре работы экстренных служб. В здание аэропорта они заметили сотрудников МЧС и таможни, медиков, бригады скорой помощи.

В этот день краевое управление Роспотребнадзора провело учения по отработке первичных противоэпидемических мероприятий. На борту воздушного судна выявили больного с подозрением на особо опасное инфекционное заболевание. По легенде, 35-летний журналист-фрилансер с 15 по 20 мая находился в Таиланде в служебной командировке.

Пермяк принял участие в этнографическом фестивале с посещением местных рынков и дегустацией уличной еды. Через шесть часов после взлета он почувствовал слабость. В течение полета перенес четырехкратный жидкий стул, рвоту, испытывал головокружение и холодный пот. Он обратился за помощью к бортпроводникам, которые выдали ему противодиарейное средство.

В режиме реального времени оперативные службы отработали комплекс мероприятий при выявлении на воздушном судне больного с подозрением на холеру. В Роспотребнадзоре сообщили, что цель учений достигнута, очаг особо опасной инфекции ликвидирован.

