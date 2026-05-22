В Перми наказали дрессировщика за шоу с животными в торговом комплексе

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о привлечении к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ индивидуального предпринимателя. Ведомство проверило его деятельность 8 мая в пермском в ТРК «СпешиLove».

Предприниматель содержит и использует животных в культурно-зрелищных целях. В тот день он проводи шоу на площадке торгово-развлекательного центра. Проверка установила отсутствие у дрессировщика соответствующей лицензии на проведение мероприятий с животными. Для их питания он использовал корм без ветеринарных сопроводительных документов.

«Выявленные факты свидетельствуют о нарушении требований законодательства в сфере ответственного обращения с животными, к использованию их в культурно-зрелищных целях, а также ветеринарных правил организации работы по оформлению сопроводительных документов», – отмечает надзорное ведомство.

Россельхознадзор привлек предпринимателя к административной ответственности и наказачил крупный штраф. По одной из статей КоАП РФ его максимальная сумма достигает 100-200 тыс. руб., другой – 10-20 тыс. руб.

