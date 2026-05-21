В Пермский край 22 мая вернется тепло с температурой воздуха +27 градусов

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский ЦГМС сообщил о потеплении на территории край с 22 мая. В Прикамье сохранится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по северу пройдет кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, в горах и низинах до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, в Перми – от +24 до +26 градусов.

В субботу 23 мая станет еще теплее. Днем температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов. В воскресенье 24 мая в большинстве районов Прикамья ожидается кратковременный дождь и незначительное понижение дневной температуры воздуха до +23…+28 градусов.

МЧС предупреждает о сохранении высокой пожарной опасности.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru