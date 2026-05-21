В СВО погиб участник освобождения Курска Алексей Пикулев из Прикамья

Фото: Администрация Юрлинского муниципального округа

Тяжелое известие пришло в деревню Пож Юрлинского круга Прикамья. В ходе проведения СВО погиб земляк Пикулев Алексей Иванович.

Алексей Пикулев родился 16 апреля 1982 года в деревне Пож Юрлинского района Пермской области. В родной деревне окончил школу, в 2000 году был призван на срочную службу в Воздушно-десантных войска.

В ноябре 2024 года Алексей Иванович подписал контракт с Минобороны РФ для прохожденя военной службы в зоне СВО. Принимал участие в освобождении Курска. За отличие в службе 2 апреля 2026 года был награжден медалью Жукова.

Погиб при исполнении воинского долга. Прощание с погибшим защитником Отечества состоится 25 мая с 12:00 в сельском клубе деревни Пож.

Администрация Юрлинского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в бою земляка.

