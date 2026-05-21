В Перми закроют для проезда еще один участок улицы Борчанинова

Схема: Министерство транспорта Пермского края

В Перми продолжается реконструкция ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пушкина. На время дорожных работ поэтапно перекрываются ее участки.

Краевой Минтранс сообщил, что сроки закрытия участка от ул. Пермской до ул. Екатерининской продлится до 28 мая включительно. После обустройства ливневой канализации движение возобновится. Подрядчик выполнил работы на три недели раньше запланированого срока.

На следующем этапе реконструкции перекроют для движения всех видов транспорта с 29 мая по 3 августа. С 29 мая до 4 июня также ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Борчанинова и Екатерининской. Для движения будут доступны две полосы из трех. В обоих случаях исключение сделают для движения трамваев.

Схема: Департамент транспорта администрации города Перми

В связи с ремонтом ул. Борчанинова изменятся маршруты следования автобусов №1, №2, №15, №20, №54, №67 и №74. По информации городского департамента транспорта, остановочные пункты «Универсам» и «Улица Ленина» временно не будут обслуживать.

Автобусные маршруты проследуют по ул. Крисанова со всеми остановками по пути следования. Автобус №53 продолжит объезжать закрытый участок по улицам Луначарского и Попова.

