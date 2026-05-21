В Пермском крае льготы на оплату ЖКУ планируют продлить до конца 2029 года

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краевой парламент на пленарном заседании в первом чтении рассмотрел законопроект о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан. Проект предлагает продлить действие денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг до 31 декабря 2029 года.

Получателями льготы являются жители сельской местности, работающие в государственных и муниципальных организациях. Мера поддержки предоставляется жителям Прикамья чей ежемесячный доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Документ внесен на рассмотрение по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru