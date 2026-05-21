В Прикамье 327 тысяч жителей региона проголосовали за объекты благоустройства

В Пермском крае продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2027 год. Свой выбор уже сделали более 327 тыс. жителей региона, включая 114 тыс. – из Перми. Обустройство территорий проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В Перми предстоит выбрать один из восьми объектов. Лидером у пермяков пока является парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе – 23 855 голосов. С небольшим отрывом находятся: бульвар на ул. Дружбы в Мотовилихинском - 23 378 голосов. За сквер у Дворца культуры им. Чехова в Орджоникидзевском районе проголосовали 17 016 человек.

В Березниках за объекты благоустройства собрали более 26 тыс. голосов. Горожане выбирают один из пяти проектов благоустройства. Наибольшую поддержку получил сквер у кинотеатра «Авангард» – 12 444 голосов.

В Пермском муниципальном округе также выбирают благоустройство нескольких общественных пространств – «Сквер Мечты» в селе Бершеть, многофункциональная площадь перед Домом культуры в селе Ляды, территория в деревне Песьянка. Большинство голосов у проекта обустройства набережной в селе Култаево – 14 267 голосов. Общее число проголосовавших превысило 23 тыс. жителей округа.

«За последние годы благодаря этому проекту в Прикамье уже преобразились тысячи пространств – обустроили комфортные места для прогулок, спорта, семейного отдыха и общения», – ранее отмечал в социальных сетях глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Сделать свой выбор можно до 12 июня при помощи волонтеров или лично на платформе портала «Госуслуги» в разделе «Решаем вместе». По обновленным правилам этого года, в голосовании могут участвовать все жители Пермского края от 14 лет.

