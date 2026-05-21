В Перми изменят движение транспорта на время полумарафона «ЗаБег.РФ»

В Перми 23 мая полностью перероют центр города на время проведения полумарафона «ЗаБег.РФ». Ограничения будут действовать с 07:00 до 15:00.

Организаторы забега предоставили «КП-Пермь» карту границ перекрытых улиц. Указанных красными линиями. На время его проведения нельзя будет и выехать из дворов домов, расположенных на красной линии.

Все машины в парковочных местах по пути следования забега эвакуируют. Для этого рекомендуют припарковать автомобили в другом месте. Также в это время закроют вход на набережную Камы, где пройдет трасса.

Городской департамент транспорта сообщил об изменения курсирования автобусов.

С 00:50 до 18:00 маршруты №7 и №41 укоротят до остановки «Улица Попова». Маршруты №10, №14, №33, №50, №52, №60 и №81 начнут следовать в объезд по улицам Екатерининской, Луначарского и Попова.

Дополнительно с 07:00 до 15:00 маршруты №3 и №71 запустят до ул. Екатерининской с разворотом через улицы Газеты «Звезда» и Пушкина. Маршрут №51 укоротят до остановки «ПНИПУ», №85 перенаправят до остановки «Улица Максима Горького» в районе Горьковского трамвайного кольца.

