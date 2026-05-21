В Прикамье впервые провели успешную ЭКМО при кардиогенном шоке

Фото: пресс-служба краевого правительства

20 мая 2026 года в Клиническом кардиологическом диспансере Пермского края врачи успешно применили экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) для спасения жизни пациентки в тяжёлом состоянии.

Елена поступила в больницу с кардиогенным шоком — критическим состоянием, когда сердце не справляется с перекачиванием крови. Сначала была проведена экстренная ангиография, которая показала почти полное закрытие артерии. После стентирования состояние пациентки продолжало ухудшаться, и для поддержки сердца и других органов было решено подключить её к аппарату ЭКМО.

Аппарат был приобретён клиникой в конце прошлого года, а сотрудники прошли обучение работе с ним. Это позволило быстро развернуть оборудование и начать жизненно важную процедуру. «ЭКМО — прямое показание при кардиогенном шоке. Наличие аппарата у нас значительно расширяет возможности лечения тяжёлых пациентов, включая молодых людей с многососудистыми поражениями», — отметил главный врач Кардиодиспансера Кирилл Прохоров.

Процедура проводилась под руководством заведующего реанимацией Дмитрия Фагамиева с участием опытного специалиста из федерального центра. Суть метода — катетеры, установленные в крупные вены, пропускают кровь через мембранный оксигенатор, где она насыщается кислородом, и возвращается обратно в организм. Аппарат временно заменяет функции сердца и лёгких и позволяет поддерживать жизненные показатели на критическом уровне.

Врачи отмечают, что методика крайне сложная: требует круглосуточного мониторинга сердца, почек, вентиляции и других функций организма. Благодаря ЭКМО удалось сохранить работу почек и постепенно восстановить насосную функцию сердца. После отключения от аппарата пациентка проходила интенсивную реабилитацию, училась снова ходить и выполнять повседневные действия.

«Мы разработали комплексную программу восстановления с участием кардиологов, реаниматологов, реабилитологов и психологов. Включили дыхательную гимнастику, ЛФК, физиопроцедуры, массаж, велотренажёр и спелеотерапию. Результаты радуют», — рассказала заведующая отделением реабилитации Лариса Макарова.

Елена благодарна врачам за спасённую жизнь: «Когда узнала о сложной процедуре ЭКМО и всех рисках, почувствовала одновременно страх и бесконечную благодарность. Спасибо всему коллективу Кардиодиспансера за их работу!»

Сегодня пациентка выписана и продолжает реабилитацию дома под наблюдением кардиолога.

