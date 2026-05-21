Глава Минтербеза назвал места укрытий при «Беспилотной опасности»

Многие жители Прикамья обеспокоены об отсутствии информации об местах возможных укрытий при введении чрезвычайных режимов и экстренных планов. Глава краевого Минтербеза Альберт Марданов назвал ответственных за предоставление информации, а также действиях населения при атаках БПЛА.

Альберт Марданов напомнил пермякам о двух существующих понятиях – «бомбоубежище» и «укрытие». Бомбоубежище является сооружением защитного типа с соответствующими требованиями для длительного нахождения в них. Как правило, они находятся на территориях предприятий. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в нем укрываются все сотрудники.

Для населения в случае опасности укрытием могут служить любые углубленные помещения – паркинги, подвалы магазинов. В домашних условиях – это помещения без окон, включая туалетные и ванные комнаты, коридор. В них можно укрыться на момент введения режима «Беспилотная опасность». Также необходимо спуститься с верхних этажей домов.

«Мы не даем полную информацию о всех местах укрытия, так как информация в едином файле может быть использована для врага. В этом случае краевой оперативный штаб пошел иначе. Информирование населения должно проводится через органы муниципального управления

В подъезде каждого дома, здании торгового центре должна находиться информация о ближайшем месте укрытия. В многоквартирных эта ответственность лежит управляющих компаниях. Такие же требования предъявляются к руководству торговых объектов, учреждений с массовым посещением населения – культуры, досуга, спорта, органов госвласти, административные и бизнесцентры.

«Более подробную информацию об укрытиях применительно к своему местоположению можно запросить в администрациях районов и учреждений. Эту информацию должны предоставить в обязательном порядке», – отметил глава краевого ведомства.

Он дополнил, что угроза пролета беспилотника над Пермью составляет около получаса. Это то время нанесения удара БПЛА и его уничтожения силами ПФО.

