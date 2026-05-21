Пермячка потратила найденную банковскую карту на книги и пожертвования

В Орджоникидзевском районном суде Перми вынесли приговор местной жительнице, которая воспользовалась чужой банковской картой, найденной во дворце спорта «Орленок». Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Женщина сначала оплатила проезд в транспорте, затем сделала пожертвование в храме Святого апостола Иоанна Богослова, а после купила несколько книг по психологии и духовному развитию. Среди них были «Кашемировая книга. Теплые истории, которые согревают душу» и «Лавандовая книга. Притчи – озарения, которые подарят умиротворение».

Общая сумма ущерба составила 6 028 рублей. В ходе разбирательства подсудимая полностью признала вину, раскаялась и возместила ущерб потерпевшей.

«Суд признал женщину виновной (кража с банковского счета). С учетом смягчающих обстоятельств ей назначили штраф в размере 10 000 рублей», — сообщили в суде.

