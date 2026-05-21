В Перми арестовали ветеринара за оформление справок на нелегальное мясо

Индустриальный районный суд Перми отправил под стражу 30-летнего ветеринарного врача Пермской станции по борьбе с болезнями животных. Подсудимый за денежное вознаграждение оформлял фиктивные ветеринарные свидетельства на поступавшее в продажу нелегальное мясо.

Ветеринар с февраля 2020 года по май 2021 года «заработал» на липовых справках более 460 тыс. руб. Он вносил в документы сведения об отправителе, производителе мяса и его пригодности для реализации. Справки оформлялись без предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш. Убой осуществлялся вне специальных пунктов.

Предприниматели регулярно пополняли банковский счет подсудимого. Так они экономили время и минимизировали производственные издержки. Мясная продукция, не прошедшая надлежащую ветеринарную проверку, но имевшая ветеринарное клеймо, оказывалась на прилавках.

Суд назначил виновному в преступлении наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденного лишили права заниматься деятельностью по осуществлению государственного ветеринарного контроля на срок 3 года 6 месяцев.

В отношении предпринимателей, передавших взятку подсудимому, уголовные дела рассмотренл Пермский районный суд.

«Бывший ветеринарный врач взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила пресс-служба Индустриального районного суда города Перми.

