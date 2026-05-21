Строительство нового корпуса лицея № 3 в Перми идет по графику

Сейчас рабочие устанавливают откосы фасада нового корпуса. Фото: Павел Черепанов.

В здании будущего корпуса лицея № 3, который возводится на улице Архитектора Свиязева, 15 в Индустриальном районе, завершены работы по штукатурке стен и устройству перегородок на кровле. Сейчас рабочие устанавливают откосы фасада, монтируют элементы внешней отделки и освещения. В актовом зале монтируют сцену. Все работы идут в соответствии с графиком, открытие запланировано на 2027 год.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин вместе с депутатами гордумы и депутатом Законодательного Собрания Павлом Черепановым посетили стройплощадку и ознакомились с ходом работ.

Новый корпус сможет принять 1050 учеников. Кроме учебных классов, в здании разместятся библиотека с зоной для занятий, просторная столовая, два спортзала с блоком раздевалок и душевыми, современный актовый зал вместимостью до 400 человек. На территории школы будут оборудованы спортивная площадка с лыже-велосипедно-беговой дорожкой, площадка для подвижных игр и общешкольных мероприятий. Вместе с существующей физкультурной зоной лицея они составят единый спортивный комплекс, где смогут заниматься не только школьники, но и жители района.

Объект возводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» под кураторством губернатора Дмитрия Махонина.

- В Перми продолжается «большая стройка» в сфере образования. В этом году капитальный ремонт будет проведен в 20 учреждениях отрасли образования, 4 из них расположены в Индустриальном районе. Отслеживаем с коллегами ход работ, сегодня выехали на стройплощадку нового корпуса лицея № 3. Это важный шаг на пути создания современной образовательной среды, которая обеспечит детям комфортные условия для учебы, творчества и занятий спортом, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.