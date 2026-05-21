В Пермском округе объединят деревни

В Пермском муниципальном округе планируют объединить несколько населённых пунктов, у которых совпадают названия. Решение призвано облегчить ведение документов и регистрацию адресов.

Депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили в первом чтении законопроекты о слиянии и переименовании деревень. Речь идёт о деревнях Луговая и селе Рождественское.

По её словам, деревни Заозерье и Луговая, которые раньше входили в Усть-Качкинское сельское поселение, объединят в одну деревню под названием «Луговая». Аналогично, село Рождественское и деревня Луговая из бывшего Юго-Камского поселения станут единым населённым пунктом — «Село Рождественское».

