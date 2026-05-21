Пермские депутаты поддержали законопроект о запрете продажи вейпов

Сегодня комитеты Законодательного собрания Пермского края единогласно одобрили изменения в закон, запрещающий торговлю вейпами и другими никотинсодержащими устройствами. Заседания провели комитеты по промышленности, экономической политике и налогам, а также по государственной политике и местному самоуправлению.

Поправки касаются законов края о мерах по охране здоровья граждан от табачного дыма и потребления никотина, а также об административных правонарушениях. Они уточняют, что в Пермском крае запрещается не только продажа, но и хранение в торговых точках электронных сигарет, систем доставки никотина, устройств для нагревания табака и их частей. Нарушение этих правил будет наказываться административно.

Депутаты подчеркнули, что новый закон поможет закрыть «лазейки», которыми пользуются недобросовестные предприниматели, например, сдавая вейпы в аренду. Законопроект теперь направят на пленарное заседание для окончательного рассмотрения.

