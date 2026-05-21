В Перми временно закрыли кулинарию из-за нарушений санитарных норм

В Свердловском районе Перми судебные приставы опечатали кулинарию на 3 месяца. Проверка показала серьёзные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

По адресу ул. Куйбышева, 147/1 сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что на предприятии не велся производственный контроль, нарушалась последовательность технологических процессов, а продукты принимались без маркировки и нужных документов. Также в заведении отсутствовали оборудованные туалеты для персонала и посетителей, не было дезинфицирующих средств для уборки и обработки инвентаря, а продавец работала в спортивном костюме с сумкой и телефоном в производственной зоне. К тому же здание не было подключено к централизованным сетям водоснабжения и канализации.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил приостановку деятельности на 90 суток. После получения исполнительного документа приставы сразу выехали на место, опечатали двери и составили акт о закрытии заведения. Предприниматель предупреждена о возможной ответственности за невыполнение требований пристава, а в течение всего срока действия наказания будут проводиться регулярные проверки сохранности пломб.

