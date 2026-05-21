Депутаты ознакомились с финансовыми результатами края за 2026 год

На заседании комитета краевого парламента по бюджету министр финансов Екатерина Тхор представила отчет о выполнении бюджета Пермского края за первый квартал 2026 года.

Доходы бюджета за январь–март составили 57,9 миллиарда рублей, что соответствует 98,5% от плана на квартал и 20,7% от годового бюджета. Основная часть доходов — 47,3 миллиарда рублей — пришлась на налоговые и неналоговые поступления.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 13,9 миллиарда рублей, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Акцизы принесли 4,5 миллиарда (+3,2%), налоги на имущество организаций — 4,4 миллиарда (+3,4%), а поступления от упрощенной системы налогообложения достигли 1,9 миллиарда (+5,8%).

Расходы краевого бюджета за первый квартал составили 23 миллиарда рублей. Наибольшее освоение средств отмечено по программам «Социальная поддержка жителей», «Развитие транспортной системы» и «Развитие информационного общества».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru