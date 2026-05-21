Пермский «Амкар» вернул долг «Зениту-2» и разгромил соперника на своём поле

20 мая на пермском стадионе «Звезда» прошёл матч четырнадцатого тура Второй лиги России, в котором местный «Амкар» принимал «Зенит-2» из Санкт-Петербурга.

Игра началась с резкого рывка гостей: уже к 13-й минуте петербуржцы вели 2:0. Однако хозяева не растерялись. Во второй половине первого тайма Кирилл Корольков и Денис Чушъялов сравняли счёт, а затем Кирилл Попов с ассистом Эмиля Галлямова вывел «Амкар» вперёд, и команда ушла на перерыв с преимуществом.

Во второй половине Попов снова отличился после передачи Галлямова, доведя счёт до 4:2. Несмотря на ряд замен во втором тайме, соперники не смогли изменить результат — победа осталась за пермяками.

