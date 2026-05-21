В Пермском крае возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в водоеме

В Кишертском районе Пермского края следователи начали уголовное расследование после трагической гибели 5-летнего мальчика. Инцидент произошел в селе Усть-Кишерть. По предварительным данным, ребенок утонул в местном водоеме. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тело мальчика было найдено вечером 20 мая 2026 года. Следователи Кунгурского межрайонного отдела СК России уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также ведутся допросы свидетелей. Расследование продолжается, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru