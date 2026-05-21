СК России расследует нарушение жилищных прав сироты в Пермском крае

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту длительного невыполнения жилищных обязательств в отношении сироты из Чернушинского округа. Девушка, состоящая с 2018 года в очереди на предоставление жилья в Чернушке, до сих пор не получила положенную по закону квартиру. Многочисленные обращения в местные органы результата не дали.

Следственные действия ведёт Чернушинский межрайонный отдел СК России, а ход расследования находится под контролем регионального управления.

На данный момент проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию местных чиновников, а также приняты меры для восстановления нарушенных прав заявительницы.

