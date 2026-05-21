Пермячка Виктория Мустаева завоевала титул чемпионки мира по рукопашному бою

Фото: пресс-служба Минспорта Пермского края

В Бишкеке завершился главный мировой турнир по рукопашному бою, где представительница России Виктория Мустаева уверенно победила всех соперниц в весовой категории до 48 кг.

Виктория учится на кафедре единоборств Чайковской академии физической культуры и спорта и тренируется в спортивной школе «Фортуна» под руководством Григория Мальцева.

