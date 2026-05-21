В Перми изменится движение автобусов на улице Борчанинова

С 24 мая в Перми изменится схема движения автобусов на улице Борчанинова. В департаменте транспорта сообщили, что это связано с продолжающимся ремонтом дороги. Временно не будут обслуживаться остановки «Универсам» и «Улица Ленина».

Автобусы маршрутов №1, 2, 15, 20, 54, 67 и 74 будут объезжать закрытый участок через улицу Крисанова, сохраняя все привычные остановки по пути. Маршрут №53 продолжит движение по улицам Луначарского и Попова.

Актуальные расписания и маршруты, а также онлайн-движение транспорта можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Информация об изменениях также публикуется в группе «Пермский транспорт» во «ВКонтакте» и на МАХ.

В МКУ «Пермблагоустройство» уточнили, что капитальный ремонт улицы Борчанинова на участке от улицы Петропавловской до улицы Пушкина включает обновление инженерных сетей, ремонт дороги и тротуаров, установку освещения и защитных ограждений, разметку проезжей части, а также благоустройство территории.

