В Перми закрыли частный приют для пожилых из-за антисанитарии

В Перми закрыли частный приют для престарелых из-за нарушений санитарных норм и несоответствия условий проживания.

Как сообщили в Пермском краевом суде, приют размещался в жилом доме на улице Камышловской. В трёхкомнатной квартире проживали семь пенсионеров — четыре женщины и три мужчины в возрасте от 70 до 92 лет. За ними ухаживала сиделка, которая кормила постояльцев, измеряла давление и температуру, давала лекарства, включая препараты для лечения психических расстройств. Медицинского образования у неё не было.

Жильё находилось в антисанитарном состоянии, не соответствовало минимальным требованиям доступной среды. Пенсионеры выглядели неопрятно и не могли свободно передвигаться. При этом официального разрешения на содержание пожилых людей у организатора не было — их туда привозили родственники по устной договорённости.

Индустриальный районный суд постановил, что деятельность приюта незаконна, так как хозяйка не зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и не имеет права оказывать социальные услуги. Суд обязал прекратить работу приюта до устранения нарушений, отметив угрозу жизни и здоровью пожилых людей.

