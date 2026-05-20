На форуме «Дни Пермского бизнеса» обсудят роль женщин в промышленности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

22 мая в рамках форума «Дни Пермского бизнеса» пройдет дискуссионная площадка «Женщины в промышленности». Инициатива реализуется Пермским краевым отделением «Союза женщин России» совместно с Торгово промышленной палатой и Министерством промышленности и торговли Пермского края.

В мероприятии примут участие руководители промышленных компаний, представители органов власти, эксперты, ученые и общественные лидеры. Они обсудят, как участие женщин в управлении и профессиональная компетентность помогают развивать предприятия, повышать их конкурентоспособность и внедрять инновации.

Модератором площадки станет председатель регионального отделения «Союза женщин России» Елена Савельева.

Основные темы дискуссии:

- Роль женщин в модернизации промышленности и внедрении новых технологий; - Наставничество и программы для молодых специалистов;

Поддержка сотрудников с семейными обязанностями и кадровая политика; -Сотрудничество бизнеса и науки для повышения эффективности и расширения направлений деятельности; - Женское лидерство в агропромышленном секторе; - Медийное освещение карьерных успехов и профессиональных династий.

Программа площадки также включает подписание соглашений о сотрудничестве с Пермской ТПП и региональным отделением «Деловая Россия», а среди выступающих —:

- Вячеслав Белов, президент Пермской торгово-промышленной палаты; - Дмитрий Теплов, председатель регионального отделения «Деловая Россия»; - Елена Дегтярева, заместитель министра промышленности и торговли Пермского края; - Татьяна Прокопчук, вице президент Торгово промышленной палаты; - Анна Быкова, министр агропромышленного комплекса; - Марина Визе, заместитель министра труда и соцразвития; - Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ; - Венера Мухатаева (ГК «Уралхим»), Ольга Коршунова (ГК ПЦБК), Ольга Черанёва (Центр общественного здоровья), Ольга Суднева (ЛУКОЙЛ Пермь).

