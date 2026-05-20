В Пермском крае растет число укусов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 20 мая 2026 года в Пермском крае продолжается рост обращений граждан с укусами клещей. С начала сезона зарегистрировано 3238 случаев присасывания, среди которых 664 – у детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Укусы фиксируются по всей территории региона. Больше всего пострадавших зафиксировано в Пермском районе – 475 человек, в Перми – 351, в Кунгурском районе – 185.

Согласно данным за 20-ю неделю, 39% укусов происходят в индивидуальных садах, 37% – в лесных зонах и 24% – на придомовых участках.

Лабораторные исследования клещей показывают, что 41,6% насекомых заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,7% – моноцитарным эрлихиозом человека, 2,1% – гранулоцитарным анаплазмозом, а 1,1% – клещевым вирусным энцефалитом.

