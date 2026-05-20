Пермский суд оставил мужчину, кравшего телефоны в бреду, в псих-больнице

Пермский краевой суд подтвердил решение о принудительном лечении пермяка, который совершал кражи мобильных телефонов, находясь в состоянии бреда. Молодой человек продолжит находиться в отделении строгого режима Краевой психиатрической больницы в деревне Байбаловка Пермского округа. Об этом пишет "Вкурсе.ру".

Преступления были совершены в 2024 году. Мужчина объяснял кражи тем, что собирает деньги на операцию по удалению «чипа» из своего тела. Суд установил, что на момент преступлений он находился под влиянием бреда и галлюцинаций, и направил его на принудительное лечение, где он остаётся до сих пор.

В апелляции адвокат заявлял, что пациент больше не страдает бредом, не проявляет агрессии, полностью осознаёт свои действия и раскаивается. Независимый психиатр из Москвы также предоставил своё мнение о состоянии мужчины. Однако суд отклонил эти доводы, отметив, что эксперт не осматривал пациента лично, а его выводы основаны только на документах. Решение поддержало мнение лечащего врача и предыдущей инстанции.

Адвокат пациента Алексей Березин сообщил, что намерен оспорить решение в кассационной инстанции. По его словам, медучреждение не предоставило доказательств опасности пациента для себя или окружающих, хотя история болезни подтверждает улучшение его состояния. Ранее врачебная комиссия того же госпиталя рекомендовала смягчить режим содержания. Все эти моменты, а также мнение независимого эксперта, были проигнорированы судами первой и второй инстанции.

