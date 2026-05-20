Трое подростков тяжело пострадали при обрушении балкона в Севастополе

В Севастополе трое школьников находятся в тяжелом состоянии после того, как обрушился балкон в школе поселка Кача. Об этом пишет "МК в Крыму".

Всего пострадали девять выпускников 17 лет – шесть юношей и три девушки. Все пострадавшие были госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Отметим, инцидент произошёл утром на втором этаже учебного заведения. Около 10 школьников получили травмы различной степени тяжести.

