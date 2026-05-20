Пермская художественная галерея временно закрыта из-за прорыва трубы

С 20 мая Пермская художественная галерея приостановила работу из-за аварии на водопроводных сетях в новом здании, сообщили в Минкульте Пермского края.
На месте уже работают специалисты, чтобы устранить технологическое нарушение.
Представители министерства подчеркнули, что угрозы для художественной коллекции нет. О дате возобновления работы музея будет объявлено дополнительно.
Возврат билетов доступен через официальный сайт галереи.
