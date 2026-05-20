НовостиОбщество20 мая 2026 11:58

Двое жителей Чайковского удостоены звания «Почётный гражданин»

Церемония награждения пройдёт 12 июня в рамках празднования 70-летия города Чайковского
Дарья ЩЕРБИНИНА
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня на заседании Думы Чайковского городского округа были приняты решения о присвоении высоких наград местным жителям. Звание «Почётный гражданин» получили:

Сергей Итжанов, председатель комитета ветеранов боевых действий, за активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и вовлечение детей и подростков в общественную жизнь округа;

Сергей Поспелов, заведующий отделением оториноларингологии Чайковской ЦГБ и депутат местной Думы, за значительный вклад в развитие системы местного самоуправления.

Кроме того, пятеро человек были отмечены "Почётной грамотой Чайковского городского округа" за вклад в социально-экономическое развитие территории. Среди них — председатель Думы Михаил Шубин и депутаты Равиль Гараев и Евгений Мозуль.

Ещё семь жителей получат "Благодарственные письма Думы". В их числе представители сферы здравоохранения, ЖКХ, спорта, а также заместитель председателя и депутат Думы.

Церемония награждения пройдёт 12 июня в рамках празднования 70-летия города Чайковского.

