В Пермском крае резко вырос спрос на репелленты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье заметно увеличился спрос на средства защиты от насекомых, особенно от клещей и комаров. С начала марта текущего года по сравнению с прошлым сезоном продажи спреев от комаров выросли на 46%, от клещей — на 41%. А спрос на гели после укусов насекомых увеличился почти вдвое — на 84%. Об этом пишет "Вкурсе.ру".

Особенно популярны стали комбинированные спреи, отпугивающие одновременно клещей и комаров — их продажи выросли на 14%. Браслеты от насекомых жители края стали покупать на 19% чаще, чем в прошлом году, сообщает аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Эксперты отмечают, что цены на большинство репеллентов остались примерно на уровне прошлого года или даже снизились. Так, спреи от клещей подешевели на 2% и стоят в среднем 155 рублей, тогда как спреи от комаров подорожали на 11% — до 163 рублей.

Кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская связывает раннюю активность клещей с глобальным потеплением и снежной зимой. Первый случай присасывания клеща зафиксировали уже 22 марта: насекомое укусило ребёнка в Верещагинском округе. Для сравнения, в прошлом году первый укус зарегистрировали только 27 марта в селе Юсьва.

По данным на 14 мая, от укусов клещей пострадали 1843 жителя Прикамья, из которых 393 — дети. Наибольшее число нападений пришлось на Пермский округ. По словам старшего преподавателя Пермского университета Артёма Тиунова, первый пик активности клещей ожидается в конце мая — начале июня, второй — в конце августа — начале сентября.

В регионе активность клещей может сохраняться до ноября. На это влияет распространение лугового клеща, который появился в Прикамье недавно, отмечает доцент ПГНИУ Виктор Ефимчик.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru