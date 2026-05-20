Стоматклиника в Перми возместила пациенту 290 тысяч рублей за сломанный зуб

В Перми суд встал на защиту прав пациента частной стоматологической клиники. Мужчина обратился за помощью по полису ДМС. В рамках страхового покрытия ему вылечили один зуб.

Через несколько месяцев вылеченный зуб сломался. Пермяк обратился в клинику с просьбой о бесплатном исправлении ошибок. Обращение не дало результата. Он был вынужден обратится в другие медучреждения. В одном из них ему удалили спорный зуб и вставили имплант. Понесенные расходы составили 90 тыс. руб.

Пациент направил клинике официальную претензию с требованием возместить затраты и вновь получил отказ. После этого пермяк обратился за помощью в суд. Экспертиза качества медицинской помощи подтвердила, что первоначальное лечение провели с нарушениями.

Исполнительный документ на 290 тыс. руб. поступил отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району. В сумму вошли: расходы по устранению недостатков оказанных услуг, неустойка, компенсация морального вреда, возмещение затрат на юриста, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя.

В установленный срок финансовые обязательства стоматклиника не исполнила. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора 35 тыс. руб. и наложил арест на банковские счета должника.

«Принятые меры способствовали погашению задолженности перед взыскателм. Производство кончено фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

