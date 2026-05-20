Суд в Перми взыскал с управляющей компании 1,8 млн рублей

Пресс-служба Пермского краевого суда сообщила о рассмотрении гражданского дела по иску жителя Перми к ООО «Заречная управляющая компания». УК не заплатила подрядчику за очистку кровли многоквартирных домов от снега и сосулек.

Пермяк обратился в Кировский районный суд с требованием взыскать с управляющей компании долг за выполненные работы по текущему ремонту и содержанию многоквартирных домов. Задолженность образовалась с декабря 2023 года по конец января 2025 года. Выполненную работу он подтвердил актами и спецификациями.

Ответчик первоначально не согласился с расценками за январь 2025 года. В итоговом судебном заседании представитель УК согласился с расчетами и признал сумму иска в полном объеме.

Суд постановил взыскать с ООО «Заречная управляющая компания» в пользу подрядчика задолженность по договору подряда 1 786 918 руб. Решение в законную силу не вступило.

