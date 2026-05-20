На улицах Перми высадят «миллион алых роз»

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермь ко Дню города украсят цветники на площади более 34 тыс. кв. метров. На улицах города высадят огромное количество цветов, сопоставимое с когда-то указанным в легендарном стихотворении Андрея Вознесенского. Основная высадка рассады началась с середины мая.

Озеленение Перми включит почти миллион многолетних и однолетних цветов. Благоустроители высадят бархатцы, бегонию, виолу, георгину, петунию и многие другие сорта. В число декоративно-лиственных растений войдут капуста декоративная, колеус, кохия веничная, цинерария, вертикального озеленения – петуния ампельная и вербена монетчатая.

«Ассортимент растений подбирается с учетом особенностей каждого объекта озеленения и градостроительных норм. В оформлении используются различные типы цветников: ковровые – клумбы, рабатки, композиционные – миксбордеры, рокарии и вертикальное озеленение», – пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Для создания ярких и гармоничных композиций сформируют монохромные, контрастные, трехцветные цветников. Они усилят ландшафтную привлекательность города.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru