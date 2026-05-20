В ветклинике Перми хранили трупы животных вместе с продуктами питания

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю 15 мая провело контрольное мероприятие в ветеринарной клинике «Неовет», согласованное с краевой прокуратурой. Ранее в ведомство поступили материалы из книги учета заявлений и сообщений о преступлениях от регионального ГУ МВД России.

Полиция установила факты нарушения правил сбора, хранения и утилизации биологических отходов в сети ветеринарных клиник «Неовет» в Перми. В помещении ветклиники «Неовет» морозильная камера не была оборудована запирающим механизм. Внутри камеры обнаружили три трупа кошек совместно с продуктами питания.

Клиника оказывает ветеринарные услуги, включая лечение и эвтаназию животных, утилизацию образующихся в результате деятельности биологических отходов. Россельхознадзор установил, что ветеринарные сопроводительные документы на биологические отходы не оформляются. Это нарушает их прослеживаемость. Владелец клиники допустила грубые нарушения ветеринарных правил организации работы.

Надзорное ведомство объявило индивидуальному предпринимателю предостережение.

