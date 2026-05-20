Пермский край на следующей неделе ждут сразу два трезвых дня

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В соответствии с постановлением краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов на территории Прикамья установили дополнительные дни на запрет розничной продажи алкогольной продукции. На следующую неделю выпали сразу два дня.

Алкоголь не будут продавать 26 мая на время проведения в школах Прикамья мероприятия «Последний звонок», 28 мая – День пограничника. В этом месяце трезвыми уже стали 1 мая в Праздник весны и труда, 9 мая – в День Победы.

Запрет на продажу алкогольной продукции не затронет заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в них также запретят.

Административные штрафы для нарушителей составят: должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. руб., юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru