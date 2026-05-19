НовостиОбщество19 мая 2026 17:06

Муниципалитеты Прикамья обязали до 1 июня заключить договоры на благоустройство

В регионе приведут в порядок более 220 общественных пространств
Павел ШАТРОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дмитрий Махонин провел еженедельное оперативное совещание с главами муниципалитетов Прикамья. На нем обсудили подготовку к благоустройству общественных пространств в этом году.

Глава региона подчеркнул важность своевременного заключения госконтрактов. Конечный результат будет достигнут от выбора на торгах квалифицированного подрядчика. Краевые власти ориентируют глав муниципалитетов завершить контрактацию до начала строительного сезона. Это даст возможность приобрести заранее стройматериалы, обеспечит работы необходимой техникой.

«Проверил контрактацию объектов по каждой территории. Отстающим главам необходимо до 1 июня обеспечить заключение договоров. Задержек быть не должно, работу надо усиливать», – дал указание губернатор.

В этом году на территории Прикамья планируют благоустроить более 120 пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды», еще около 100 – в рамках проекта «Комфортный край».

