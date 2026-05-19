Правительство РФ переименовало четыре деревни Пермского края

Фото: Администрация Пермского муниципального округа

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 13 апреля подписал распоряжение о переименовании деревень на территории Пермского административного района Прикамья. Причиной стало наличие населенных пунктов с одинаковыми названиями.

Согласно распоряжению новые названия получили деревни: Берег Камы (бывшее Юго-Камское сельское поселение) – Нижний Берег Камы, Буланки (бывшее Заболотское сельское поселение) – Малые Буланки, Заречная (бывшее Юго-Камское сельское поселение) – Малая Заречная, Ключики (бывшее Пальниковское сельское поселение) – Малые Ключики. Дублирующие названия затрудняли хозяйственную деятельность, оформление документов и работу экстренных служб.

«Если говорить просто, у четырех деревень официально «уточняются» названия. Это исправление неточностей, чтобы убрать путаницу. В нашем округе несколько деревень с одинаковыми названиями. Почтальоны, скорая, таксисты и навигаторы путаются. Добавляя слово «Малые» или «Нижний», мы делаем жизнь проще», – пояснили в администрации Пермского муниципального округа.

Жителям деревень не нужно менять паспорта и другие документы. Почта и соцзащита все поймут: пенсии, письма и посылки продолжат поступать. Без изменения останутся индекс, название улицы и номер дома. Навигаторы и карты обновятся автоматически чуть позже, когда подгрузят новые данные из госреестров.

