В Северодонецк из Пермского края направили 15-ю бригаду из шести медиков

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Пермский край направил в Северодонецк 15-ю с 2022 года медицинскую бригаду. В ее состав вошли шесть медиков – три терапевта, анестезиолог-реаниматолог, хирург и медицинская сестра-анестезист. Им предстоит оказывать медпомощь пациентам городской больницы.

Полтора месяца назад из командировки вернулись их коллеги. В 14-ю медицинскую бригаду входили терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, рентгенолог, медицинская сестра хирургического профиля и медицинская сестра-эндоскопист.

В марте-апреле терапевты приняли1 315 человек. В отделении реанимации медики из Прикамья оказали помощь 62 пациента, провели 126 оперативных вмешательств и 630 рентгенологических исследований.

Северодонецк является подшефным городом Прикамья. Органы власти, компании, предприятия, организации и жители региона оказывают помощь в рамках заключенного четыре года назад соглашения.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru