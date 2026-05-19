Бюджет Пермского края направил на льготные лекарства более 7,6 млрд рублей

Минздрав Прикамья на заседании комитета по социальной политики краевого парламента озвучил сумму выделенных бюджетом средств на льготное обеспечение лекарствами. Региональная поддержка в 2025 году позволила обеспечить 237,9 тыс. льготополучателей лекарственных средств на сумму более 7,6 млрд руб.

Число федеральных льготников в Прикамье составило 88,2 тыс. человек. Федеральный бюджет на льготные лекарства выделил 6,8 млрд руб.

В прошлом году краевые власти особое внимание уделено пациентам с редкими заболеваниями. Все 339 нуждающихся получили необходимые препараты. Благодаря фонду «Круг добра» 209 детей с тяжелыми редкими заболеваниями были обеспечены препаратами на сумму 2,22 млрд руб.

По программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» терапию получили 22,6 тыс. пациентов, борьбы с гепатитом С – более 4 тыс. человек. Системами непрерывного мониторинга глюкозы в прошлом году обеспечили 1 239 детей.

