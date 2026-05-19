Жителей Прикамья призывают заняться профилактикой эндокринной системы

Пермский край с 18 по 24 мая присоединился к Неделе профилактики заболеваний эндокринной системы. В последнее время все больше жителей Прикамья сталкиваются с проблемами в ее работе. Это может стать причиной заболевания щитовидной железы, сахарного диабета и других гормональных нарушений.

Эндокринная система человека является своеобразным «дирижером» организма. Ее железы вырабатывают гормоны, которые управляют практически всеми процессами – от настроения и энергии до способности иметь детей. Гормоны влияют на работу всех органов. Их дисбаланс проявляется самыми разными симптомами, затрагивая кожу и почки.

В краевом Минздраве напомнили о наиболее частых причинах нарушения работы эндокринной системы. В их число входят: генетическая предрасположенности, опухоли, последствия приема некоторых лекарств и хирургические вмешательства.

«Хорошая новость в том, что многие из проблем можно предотвратить», – отмечают медики.

Не новость, что правильное питание – это основа здоровья. Сбалансированный рацион поможет железам работать как часы. Для щитовидной железы особенно важен йод. Его можно получить из морской рыбы, водорослей или просто используя йодированную соль в приготовлении пищи. Всего 4-5 граммов такой соли в день покроют суточную потребность организма.

Необходимо поддерживать здоровый вес. Его избыток станет серьезной нагрузкй на эндокринную систему, которая может привести к диабету и другим проблемам. Контролировать вес и снизить риск развития диабета помогут регулярные физические нагрузки.

Также надо учиться справляться со стрессом. Хронический стресс негативно влияет на гормональный фон и может вызвать сбои в работе щитовидной железы.

Очень важны профилактические осмотры. Их регулярность вместе с диспансеризацией помогут выявить возможные проблемы еще на ранней стадии развития болезни. Для составления индивидуального плана профилактики лучше всего проконсультироваться со специалистом.

«Всегда важно помнить, что предупредить болезнь проще и легче, чем ее лечить. Даже небольшие, но постоянные шаги к здоровому образу жизни принесут огромную пользу вашему самочувствию в долгосрочной перспективе. Берегите себя и свою эндокринную систему!», – призывают медики.

