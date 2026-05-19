Банк России предупредил жителей Прикамья о черном кредиторе

В первом квартале 2026 года Банк России выявил на территории Пермском крае одну организацию с признаками нелегальной финансовой деятельности. Серный кредитор незаконно выдавал займы населению.

Услуги нелегальных кредиторов оборачиваются завышенными процентами, огромными штрафами за просрочку платежей или потерей залогового имущества. Пермское отделение Уральского ГУ Банка России настоятельно рекомендует перед заключением договора проверить легальность работы финансовой компания и наличие разрешения на ведение деятельности от регулятора. Необходимая информация находится на сайте федерального ведомства.

В целом по стране Банк России за первый квартал выявил 1,4 тыс. нелегальных участников финансового рынка, включая – 656 псевдоинвестиционных проектов, 472 – нелегальных кредиторов, 257 – нелегальных участников рынка ценных бумаг.

В этом году выросло количество нелегальных кредиторов, предлагающих услуги через соцсети. Офлайн чаще всего выдавали займы псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины.

