В Перми оштрафуют родителей, чьи дети пили алкоголь на территории ж/д станции

Фото: пресс-служба Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

Перед летними каникулами транспортные полицейские проводят профилактическую акцию «Закон», где говорят с подростками о том, какие их поступки могут привести к нарушению закона. Так, во время такого профилактического рейда 11 мая, полицейские увидели, как трое подростков пили алкоголь на территории железнодорожной станции, о чем тут же сообщили их родителям.

- В присутствии законных представителей сотрудники ПДН провели разъяснительную работу с юными нарушителями. Как пояснили школьники, спиртосодержащие напитки они употребляют уже пару лет. В этот раз алкоголь они попросили купить незнакомого мужчину, который им не отказал, - рассказали "КП-Пермь" в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

Кроме этого, стало известно, что подростки с 2025 года состоят на профилактическом учете в отделе полиции. На их законных представителей составили административные протоколы и отправили эти бумаги в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства юных пермяков. Их ждет штраф от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

