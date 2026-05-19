В Пермском крае за сутки ликвидировали 17 пожаров

За 18 мая 2026 года на территории Пермского края зарегистрировано и ликвидировано 17 пожаров. Из них 10 произошли в Перми, 2 — в Березниковском округе, а по одному — в Октябрьском, Краснокамском, Добрянском, Частинском и Ильинском муниципальных округах. К сожалению, в результате пожаров есть погибшие и пострадавшие.

Для снижения рисков и предупреждения новых возгораний сотрудники МЧС совместно с профилактическими группами провели активную работу. Всего 183 группы в составе 433 человек:

- обошли 1 597 мест проживания граждан; - провели инструктажи по пожарной безопасности для 2 730 человек; - раздали 2 132 памятки и листовки.

