«Новогор-Прикамье» запускает цифровую систему для контроля коммунальных сетей

19 мая 2026 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил компанию «Новогор-Прикамье», чтобы ознакомиться с новым интеллектуальным центром управления водоснабжением и водоотведением города.

В компании создали «Центр автоматизированного управления производством» (ЦАУП) — программный комплекс, который собирает и систематизирует данные из всех информационных систем предприятия, анализирует их и визуализирует ключевые показатели работы.

Главный специалист проекта Николай Зверев отметил, что ЦАУП позволяет круглосуточно контролировать технологические процессы, повышать эффективность управления и улучшать контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры. В состав комплекса входит современная диспетчерская, где специалисты в режиме реального времени отслеживают эффективность работы систем, аварийность и энергопотребление, что ускоряет принятие решений.

По словам главного управляющего директора «Новогор-Прикамье» Сергея Касаткина, использование ЦАУП уже дало ощутимые результаты: сократилась на 15% скорость устранения аварий, вдвое уменьшились простои ремонтных бригад, повысилась продуктивность эксплуатации и эффективность использования транспорта, а также удалось сэкономить до 10% материалов в год. Это гарантирует жителям Перми надежное и бесперебойное водоснабжение.

Для удобства работы специалистов здание центра прошло масштабную реконструкцию. Старое трехэтажное строение 1968 года превратилось в современное четырехэтажное с увеличенной площадью с 1,1 тысячи до 1,8 тысячи квадратных метров.

Проект ЦАУП уже попал в число финалистов конкурса «Лидер Пермского края ЖКХ».

