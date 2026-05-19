AZIMUT принял два пилотных номера новой гостиницы на набережной Перми

Фото: Фонд развития Пермского края

Оператор гостиниц AZIMUT оценил два первых готовых номера нового отеля, который строят на улице Окулова, рядом со спуском к набережной. Об этом пишет "Business Class"

На данный момент объект готов примерно на 65 %: уже смонтированы кровля и окна, ведется установка перегородок, лифтов и подъемников. После завершения строительства здание обретет свой исторический облик.

Ранее "КП-пермь" писала, что согласно проекту, после реконструкции новый отель вместит 198 номеров, фитнес-центр, ресторан, SPA-центр, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения. На территории возле здания планируется обустроить открытую парковку.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru